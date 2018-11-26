محمد نور يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد
أعلن لاعب فريق الاتحاد السابق محمد نور، عن مفاجأة سارة لجماهير العميد؛ حيث قال أن الاتحاد سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين أجانب ومحليين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.
وأشار ” نور ” إلى أن النسخة الحالية من دوري المحترفين تشهد تطورًا كبيرًا في المستويات، لافتًا إلى أنه يعتبر تراجع مستوى فريق الاتحاد هو النقطة السوداء الوحيدة في دوري هذا الموسم.
وفي سياق متصل، أكد نجم العميد السابق أن إدارة الاتحاد أطلعته على عمل كبير تنوي تنفيذه، يتضمن صفقات محلية وأجنبية كبيرة، من المؤمل أن تحقق إضافة كبيرة للفريق.
ابو منار[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 3 ساعات
مابعد مفاجة الاهلي مفاجة
زائر[ عدد التعليقات: 1982 ] نشر منذ 3 ساعات
متوقعه الخساره من الاهلي ماهي مفاجئه فرق اضعف بكثير خسر منها ————اما اللاعبين الجدد عسي يجو ويتحسن وضعه
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 1 ساعة
يا رجال عساك سالم!!
جماهيركم تعبت من كذبكم؟! وبأي صفة تعلن عن تعاقدات وانت لا تنتمي للفريق لا إدارياً ولا فنياً واتوقع ممنوع من دخول النادي!
فالأفضل بلاش تزيد القاز على النار وانت أبخس..
يا زين الكلام ولكن الواقع صار معروف للجماهير العاقله من الاتحاد؟!
محمد نور من يوم شفت تحليلك وانا غاسل يدي يا رجل؟