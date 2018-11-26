محمد نور يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أعلن لاعب فريق الاتحاد السابق محمد نور، عن مفاجأة سارة لجماهير العميد؛ حيث قال أن الاتحاد سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين أجانب ومحليين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأشار ” نور ” إلى أن النسخة الحالية من دوري المحترفين تشهد تطورًا كبيرًا في المستويات، لافتًا إلى أنه يعتبر تراجع مستوى فريق الاتحاد هو النقطة السوداء الوحيدة في دوري هذا الموسم.

وفي سياق متصل، أكد نجم العميد السابق أن إدارة الاتحاد أطلعته على عمل كبير تنوي تنفيذه، يتضمن صفقات محلية وأجنبية كبيرة، من المؤمل أن تحقق إضافة كبيرة للفريق.