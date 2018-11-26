تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيقات ضارة على متجر ” جوجل “

واشنطن(صدى):

أطلق خبراء تحذيرًا إلى جميع مستخدمي هواتف ” الأندرويد ” ، بشأن تطبيقات صادرة من متجر ” جوجل بلاي ” قد تضر بأجهزتهم.

وأوضح الخبراء أنه تم تثبيت 13 تطبيقًا مملوءًا ببرامج ضارة، تم العثور عليها في متجر ” جوجل بلاي ” ، على أكثر من نصف مليون جهاز ” أندرويد ” ؛ حيث أنه عند تحميلها، يتم إدراج ملف خفي على الهواتف، يحمل البرامج الضارة.

وأشاروا إلى أنه عندما يتم الضغط على أيقونة أحد هذه البرامج، يعرض شعارًا للعبة عبارة عن محرك سيارة، ولكنه بعد ذلك يعرض شاشة فارغة، وبعد إغلاق التطبيق تختفي أيقونته من الجهاز؛ فيما تم الإبلاغ عنها وإزالتها.