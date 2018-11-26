إنييستا: مورينيو السبب الرئيسي في الكراهية بين الريال والبارسا

نواف السالم(صدى):

شنّ اللاعب الدولي الإسباني السابق ولاعب فريق فيسيل كوبه الياباني، أندريس إنييستا، هجومًا عنيفًا على البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تولى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني في فترة سابقة.

وأوضح ” إنييستا ” قائلًا: ” جوزيه مورينيو كان العامل الأساسي في العلاقة السيئة القائمة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في هذا الوقت ” ، مضيفًا: ” المنافسة بين البارسا والريال في عهد مورينيو كان أمرًا غير مريح ومزعج لم يكن من الضروري أن تكون من البارسا أو مدريد لتشعر بذلك. ”

وتابع: ” لقد تسبب في كثير من الضرر للفريق، للزملاء (بالمنتخب) وتجاوز الخطوط، لم أر التنافس المعتاد فقط رأيت الكراهية، لقد زرع فيهم هذا التوجه، كان لا يُطاق. “