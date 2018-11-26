إنييستا: مورينيو السبب الرئيسي في الكراهية بين الريال والبارسا
شنّ اللاعب الدولي الإسباني السابق ولاعب فريق فيسيل كوبه الياباني، أندريس إنييستا، هجومًا عنيفًا على البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تولى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني في فترة سابقة.
وأوضح ” إنييستا ” قائلًا: ” جوزيه مورينيو كان العامل الأساسي في العلاقة السيئة القائمة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في هذا الوقت ” ، مضيفًا: ” المنافسة بين البارسا والريال في عهد مورينيو كان أمرًا غير مريح ومزعج لم يكن من الضروري أن تكون من البارسا أو مدريد لتشعر بذلك. ”
وتابع: ” لقد تسبب في كثير من الضرر للفريق، للزملاء (بالمنتخب) وتجاوز الخطوط، لم أر التنافس المعتاد فقط رأيت الكراهية، لقد زرع فيهم هذا التوجه، كان لا يُطاق. “
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