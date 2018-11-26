” أمانة الشرقية ” تسجل أعلى منسوب للأمطار في 30 عاما

نايف السالم(صدى):

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من عمليات سحب مياه الأمطار من شوارع مدينة الدمام، وكذلك انتهت من أعمال التنظيف، لتتمكن من افتتاح نفق طريق الأمير نايف، بين شارعي الأمير نايف، وشارع الملك فهد.

وكانت مياه الأمطار الغزيرة قد غمرت عددا من أحياء مدينة الدمام وفي مقدمتها حي الفاخرية الذي كان أكثر الأحياء تضررا في اليومين الماضيين.

ونشرت أمانة المنطقة الشرقية عبر حسابها على تويتر صورا عدة لأحياء وشوارع الدمام بعد سحب المياه منها واستكمال تنظيف الشوارع، مؤكدة ان ارتفاع منسوب مياه الأمطار أمس كان الأعلى على الإطلاق بالمنطقة منذ 30 عاما، إذ وصل إلى 125 ملم.

وبلغت كمية المياه التي تم تصريفها عبر شبكات تصريف الأمطار إلى مياه الخليج في 5 ساعات، ما يزيد على 2.4 مليون متر مكعب في الساعة.