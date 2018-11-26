المفاضلة بين فينجر وزيدان لخلافة مدرب بايرن ميونيخ

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، يفاضل بين أرسين فينجر أو زين الدين زيدان، كخلف محتمل للكرواتي نيكو كوفاتش على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وأوضحت التقارير، أن بطل البوندسليجا في المواسم الستة الأخيرة، أحرز نتائج مخيبة مع كوفاتش الذي تولى مهامه بدءًا من مطلع الموسم، آخرها التعادل مع ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف لمثلهم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

ومن جانبه، أكد رئيس النادي أولي هونيس، أن الإدارة لن تتسرع حاليًا، وأن المدرب سيكون في منصبه عند استضافة بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.