بالفيديو.. رئيس بلدية الليث: السيول لن تأتي مرة أخرى للمحافظة بهذا الشكل

نايف السالم(صدى):

قال المهندس محمد القحطاني، رئيس بلدية محافظة الليث، أن السيول لن تأتي مرة أخرى إلى المحافظة بهذا الشكل بعد انهيار السد الترابي.

حيث أكد خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السيول ستأتي موزعة؛ وذلك نظرًا لعامل السد الذي قاد إلى تجمع مياه الأمطار والسيول.

وفي ذات السياق، أوضح محافظ الليث أن اللجنة المختصة بالأضرار الناجمة عن السيول، تقوم بحصر المواقع المتضررة؛ وذلك بناءً على الدراسات الموجودة من البلدية والدفاع المدني.

وذلك لأجل الظهور بنتائج وحلول مستقبلية تعرض على الجهات المختصة، ومن ثم الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل.