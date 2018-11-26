بالفيديو.. لحظة دهس سيارة مسرعة لأم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع
أظهر مقطع فيديو لحظة دهس سيارة مسرعة لسيدة وطفلها البالغ من العمر عامين خلال سيرهما بالشارع في دارامبوري بماديا براديش في الهند، ولكن تدخلت العناية الإلهية وأنقذتهما من الموت المحقق.
وبدا في الفيديو المتداول سيارة تدهس سيدة وطفلها من الخلف في مشهد أصاب المارة بالذعر. كما ظهر على الطفل وأمه بأنهما غير مدركين تمامًا مجيء سيارة مسرعة من الخلف، قبل أن تصدمهما بلحظات.
وقام المارة بإيقاف السيارة و تم نقل الأم والطفل إلى مستشفى حكومي قريب حيث تلقيا رعاية طبية.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان من نجى الصغير من الكفر الخلفي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59055 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان من انجاهما ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38859 ] نشر منذ 55 دقيقة
أنتبهي المره الجايه🤗