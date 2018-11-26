انتشار الفطر الأبيض السام بعد هطول الأمطار بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت، تحذيرات من تناول الفطر الأبيض السام الذي انتشر في البلاد بعد هطول الأمطار، لافتةً إلى أنه قد يسبب الحساسية أيضًا.

وأوضحت الهيئة العامة للبيئة الكويتية: ” أحد الخبراء المختصين بعلم الفطريات في البلاد ذكر أن نوع الفطر الأبيض الذي انتشر في الكويت بمناطق مختلفة بعد الأمطار والسيول الأيام الماضية، قد ينتمي إلى نوع (Amanita) الذي يحتوي على أكثر من 600 صنف، ويكون الأغلبية منها سام، لاحتوائه على المواد المسبّبة للحساسية المحمولة جوًا. “