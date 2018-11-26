بعد اتهامه بالتجسس.. الإمارات تصدر عفوا رئاسيا على البريطاني هيدجز

أبو ظبي(صدى):

أصدرت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عفوًا رئاسيًا على البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت المحكمة قد حكمت على السيد هيدجز بالسجن المؤبد.

وتقدمت عائلة ” هيدجز ” بالتماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية إليه، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية عقب ذلك أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد أصدر عفوًا رئاسيًا بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم السيد هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة أبو ظبي فور اكتمال الإجراءات الرسمية.