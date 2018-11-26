رئيس ريفربليت: نهائي ليبرتادوريس لن ينتقل من ملعبنا

ماجد محمد(صدى):

أكد رودلفو دونوفيريو رئيس نادي ريفربليت الأرجنتيني أن مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس ستقام على ملعب النادي، لا بومبونيرا، نافيا بذلك كل التكهنات التي قيلت أمس عن إمكانية نقل المباراة لتقام في دولة أخرى.

وكانت شبكة فوكس سبورت البرازيلية قد أكدت وجود اقتراح بإقامة المباراة في أبوظبي بعد تأجيلها مرتين بسبب الشغب الجماهيري.

وحدد يوم السبت الماضي موعدا لمباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز ومواطنه ريفربليت، إلا أن اعتداء جماهير الأخير على حافلة بوكا تسبب في تأجيل المباراة إلى أمس الأحد، قبل أن تعود الجماهير نفسها للاعتداء من جديد على حافلة لاعبي بوكاجونيورز مما أدى لتأجيلها لأجل غير مسمى.

ووفقا لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كومنيبول” من المقرر أن تقام المباراة في أحد يومي 2 أو 8 ديسمبر المقبل.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بوكاجونيورز قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2، علما بأن قاعدة الأهداف خارج الأرض ملغية في هذه البطولة القارية.