تعرف على آلية عمل السيارات الكهربائية وطرق شحنها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تكاد لا تخلو أسرة في العالم إلا وتمتلك سيارة على الأقل من أجل التنقلات والسفر وقضاء الطلبات اليومية، لذا فقد زادت أعداد السيارات بصورة كبيرة حول العالم.

لكن مع هذه الزيادة الكبيرة لعدد السيارات نتج عنه سلبيات كبيرة، ومنها الاستهلاك الهائل للوقود وما نتج عنه من ارتفاع التلوث البيئي في مدن العالم، مع نقص الاحتياطي العالمي للوقود، لذا كانت هناك ضرورة لاستخدام سيارات لا تعتمد على الوقود لعملية التشغيل، ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية الحديثة تعتمد في عملية تشغيلها على بطاريات قابلة للشحن مثبتة داخل السيارة، هذه البطاريات تعمل على تشغيل السيارة بدلاً للوقود، كما تستخدم البطاريات في تشغيل كامل أجهزة السيارة الكهربائية والإلكترونية، وهي تتشابه مع البطاريات العادية في الشكل.

وتختلف السيارات الكهربائية عن السيارات التقليدية في المكونات الداخلية، حيث لا يوجد في السيارات الكهربائية نظام العادم، أو خزان الوقود أو الغاز، كما تختلف أجزاء كثيرة في المحرك الكهربائي عن التقليدي.

وتختلف طريقة تشغيل السيارة الكهربائية عن التقليدية، حيث أنه في الكهربائية يأخذ جهاز التحكم الطاقة من البطارية ويمررها إلى المحرك الكهربائي، وقبل تمرير التيار إلى المحرك تقوم وحدة التحكم بتحويل 300 فولت من التيار DC إلى حد أقصى 240 فولت من التيار AC.

يقوم المحرك الكهربائي بعد ذلك بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، وتقوم الطاقة الميكانيكية بتحريك السيارة للأمام، وتعمل أجهزة التحكم كوسيط بين البطارية والمحرك، حيث تنقل الطاقة من البطارية وتضخها إلى المحرك ليعمل، وتقع أجهزة قياس فرق الجهد المتغير بين المحرك وجهاز التحكم وهي المسؤولة عن تقديم الطاقة المناسبة للمحرك.

وغالباً ما تقطع السيارات الكهربائية مسافة 350 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، ويتم شحن السيارة بطريقة أشبه بشحن الأجهزة الإلكترونية، حيث يُستخدم كابل شحن لتزويد السيارة بتيار 230 فولت من خلال محطة شحن عامة أو محطة شحن منزلية، ويتدفق التيار إلى البطاريات لتخزينها وذلك ليتم استرجاعها مرة أخرى في أوقات تشغيل السيارة.