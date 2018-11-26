بـ ” تسجيل صوتي ” .. فتاة تكشف عن سبب انتحارها

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية تبلغ من العمر 22 عامًا على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الدور الرابع بإحدى مباني المعهد الفني الصحي؛ لتلقي مصرعها على الفور.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت الفتاة في تسجيل صوتي لها أنها أصبحت مكتئبة ولم تعد تطيق الحياة؛ وذلك بسبب ما تتعرض له داخل المعهد.

وقالت الفتاة أن مشرفات المعهد أدخلنها غرفة لتناوب الاستهزاء عليها وإظهار السوء فيها وشكلها، وكلمات أخرى من نوعية ” زي الولاد، شعرها منكوش ” .

وعن ذلك، قالت والدة الفتاة أن هناك 3 مشرفات في المعهد الصحي الذي كانت تدرس به ابنتها قاموا بتعنيفها أكثر من مرة.

وأضافت: ” وجهوا لها كلمات قاسية سخروا من لون بشرتها وملامح وجهها وهيئتها ومظهرها العام، وأبلغت مديرة المعهد بشكوى ابنتي، وقلت للمشرفات اعتبروها مثل ابنتكم، متمنية عليهم أن يغيرن أسلوبهن بالكلام معها، لكنهن تابعن تعنيفها ” .