زوجة تطلب من زوجها كتابة شيك لتتباهى به في ” واتساب ” ثم تقدمه للتنفيذ
روى قانوني قصة قضية طريفة نظرتها محكمة التنفيذ في المملكة مؤخراً، لامرأة أقدمت على رفع قضية تنفيذ ضد زوجها تطالبه بسداد 900 ألف ريال.
وقال القانوني في تفاصيل وملابسات القصة، إن الزوجة كانت قد طلبت من زوجها كتابة شيك لها بمبلغ مالي لكي تصوره وترسله لجروب الواتس الخاص بأخوتها كنوع من التباهي وما إلى غير ذلك، ليفاجأ الزوج بعد فترة بأنها رفعت قضية ضده لتنفيذ الشيك ومطالبته بسداده.
وأضاف أن الزوج حاول توضيح الأمر للقاضي بأن الأمر ما كان إلا مزاح بينه وبين زوجته، إضافة إلى أن التوقيع ليس توقيع البنك الخاص به لكي يحق لها صرفه، إلا أن القاضي أقر بصحة الشيك وقانونيته وطالبه بسداد الشيك لزوجته.
كان زمان[ عدد التعليقات: 3287 ] نشر منذ 32 دقيقة
خل الظرافة والمزح ينفك … ياظريف .. لا تكون شارب من نبع الظرافة وأحنا ما ندري ..!!
عند الله تجتمع الخصوم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 دقيقة
غريب الحكم اذا التوقيع غير مطابق يبطل الصرف
ثانيا فيه خلاف يجب حلف اليمين ع الزوجه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2685 ] نشر منذ 17 دقيقة
يقال:- القانون لا يحمي المغفلين،،
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مقولة “ا” يسمعها الكثيرون، وتتردد على ألسنة الناس ليل نهار، لكن قلما تجد شخصا
يعرف القصة الحقيقية لهذه المقولة، والتي أصبحت تجري بين الناس وكأنها قانون فوق كل القوانين، فما هي قصة هذه المقولة ؟
يحكى أن رجلا أمريكيا كان فقيرا جدا لدرجة إن حالته يرثى لها من شدة الفقر، و في أحد الأيام خطرت بباله فكرة، و لكن لم تكن فكرة عادية، بل كانت فكرة ملؤها الدهاء والمكر والتي من شأنها أن تغير حياته وتقلبها رأسا على عقب. فقد قرر أن يضع في الصحف الأمريكية إعلانا” جاء فيه: “لكي تصبح ثريًا أرسل دولارا واحدا إلى العنوان التالي”.
وبدأ الملايين من الناس الطامحين بالثراء يتوافدون ويرسلون دولارا واحدا إلى صندوق البريد المحدد، فما هي إلا أيام تمر وقد حصد صاحبنا ملايين الدولارات من المرسلين، فأصبح و احدا من أكبر الأثرياء.
بعد ذلك قام بالرد في نفس الصحيفة، وشرح للناس ما قام به، مؤكدا لهم أن طريقته التي أعلن عنها قد جعلته غنيا بالفعل.
وبعد أنا عرف الناس حقيقة الخدعة التي وقعوا ضحية لها، قاموا برفع القضايا ضده في المحاكم، ولكن لم تكن هناك حجة تدينه، لأن الرجل ووفق الإعلان قد أصبح غنيًا بالفعل، وقال القاضي الأمريكي مقولته الشهيرة: “القانون لا يحمي المغفلين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59034 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ,,
,, المثل قال // مسكين يااللي تثق في حرمه ………
صريح[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 دقيقة
حسبي اللة ع بعض الحريم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2685 ] نشر منذ 11 دقيقة
يقال:- القانون لا يحمي المغفلين،،
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مقولة “ا” يسمعها الكثيرون، وتتردد على ألسنة الناس ليل نهار، لكن قلما تجد شخصا
يعرف القصة الحقيقية لهذه المقولة، والتي أصبحت تجري بين الناس وكأنها قانون فوق كل القوانين، فما هي قصة هذه المقولة ؟
يحكى أن رجلا أمريكيا كان فقيرا جدا لدرجة إن حالته يرثى لها من شدة الفقر، و في أحد الأيام خطرت بباله فكرة، و لكن لم تكن فكرة عادية، بل كانت فكرة ملؤها الدهاء والمكر والتي من شأنها أن تغير حياته وتقلبها رأسا على عقب. فقد قرر أن يضع في الصحف الأمريكية إعلانا” جاء فيه: “لكي تصبح ثريًا أرسل دولارا واحدا إلى العنوان التالي”.
وبدأ الملايين من الناس الطامحين بالثراء يتوافدون ويرسلون دولارا واحدا إلى صندوق البريد المحدد، فما هي إلا أيام تمر وقد حصد صاحبنا ملايين الدولارات من المرسلين، فأصبح و احدا من أكبر الأثرياء.
بعد ذلك قام بالرد في نفس الصحيفة، وشرح للناس ما قام به، مؤكدا لهم أن طريقته التي أعلن عنها قد جعلته غنيا بالفعل.
وبعد أنا عرف الناس حقيقة الخدعة التي وقعوا ضحية لها، قاموا برفع القضايا ضده في المحاكم، ولكن لم تكن هناك حجة تدينه، لأن الرجل ووفق الإعلان قد أصبح غنيًا بالفعل، وقال القاضي الأمريكي مقولته الشهيرة: “القانون لا يحمي المغفلين.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2685 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يديم الضحكة يابرنس هههههههههههههههههههههههه(( أبومحمد))
المقرود[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 6 دقائق
المفروض هذي تمسح بوجة الارض وبعدها تطردها لبيت اهلها بدون عباية واخر شي تطلقلها ولاتعلمها الا بعد 6شهور واضح انها بن يهود
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2685 ] نشر منذ 5 دقائق
(إِنَّ كَيْدَهنَّ عَظِيمٌ)”
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5881 ] نشر منذ 3 دقائق
الحيله والمكر والدهاء يأتي بما لاياتي به الحرب والقتال-خاصه في اخذ الحقوق بالباطل-اما للوصول لاخذ حقك فلك الحق -والله المستعان-