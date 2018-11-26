دراسة تكشف خطورة التدخين السلبي أثناء الحمل على خصوبة المواليد الذكور

ستوكهولم(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة لوند في السويد، عن خطورة التدخين على صحة الاجنة، وقالت إن تدخين الآباء خلال فترة حمل الأمهات قد يسبب في تقليل خصوبة الأبناء الذكور بعد ولادتهم بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضحت الدراسة التي تم تطبيقها على 104 شابا تراوحت أعمارهم بين 17 و 20 عاما، كان آباؤهم يدخنون خلال فترة الحمل، أن النيكوتين الموجود في السجائر حتى وإن كان التعرض له بطريقة غير مباشرة فيما يعرف بالتدخين السلبي يؤثر على عدد وكثافة الحيوانات المنوية لدى 50% منهم.

وتأتي هذه الدراسة لتكمل النتائج التي توصلت لها دراسة سابقة، أكدت أيضا أن التدخين السلبي للأمهات أثناء فترة الحمل يرفع احتمالات إصابة المواليد الإناث بضعف الخصوبة.