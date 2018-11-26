بالفيديو.. تصعيد مفاجئ بين روسيا وأوكرانيا يسفر عن احتجاز سفن حربية وإصابة 6 جنود

واشنطن(صدى):

يستعد مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ اليوم الإثنين على خلفية النزاع العسكري الأخير بين أوكرانيا وروسيا، بعد أن احتجزت موسكو 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش.

وامام هذه التصعيد المفاجئ، دعت كل من أوكرانيا وروسيا لاجتماع مجلس الأمن الدولي لحسم هذا النزاع، ومناقشة أسباب التصعيد، بينما دعا كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، الطرفين للتهدئة.

وزعم الجيش الروسي قيام السفن العسكرية الأوكرانية بأعمال غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية، مما دفع جنوده لاحتجاز السفن، وتبادل الطرفان إطلاق النار، فأدى ذلك إلى إصابة 3 من البحارة الأوكرانيين، فيما قال الجيش الأوكراني في بيان إنه تكبد إصابة 6 أشخاص.

وعلى خلفية هذا النزاع أغلقت روسيا مضيق كيرتش، في حين ردت أوكرانيا بإرسال تعزيزات لقواتها البحرية في المنطقة.

جدير بالذكر أن مضيق كيرتش هو مضيق استراتيجي بالغ الأهمية لكل من روسيا وأوكرانيا ويعتبر المنفذ الوحيد بين بحر آزوف والبحر الأسود.