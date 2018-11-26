طرق جديدة للتخلص من الأرق والخلود إلى النوم بكل سلاسة

لندن(صدى):

كشفت خبيرة النوم البريطانية، كاتارينا ليدريل، عن استراتيجية نوم تستند إلى مبادئ ” القبول والعلاج بالالتزام ” ؛ حيث يساعد ذلك الأشخاصَ على الاعتراف بالأفكار السلبية وقبولها وإجراء تغييرات في حياتهم.

وحددت ” كاتارينا ” خطوتين للعلاج والمساعدة على النوم متمثلتان في: الخطوة الأولى قيّم أفكارك وعواطفك؛ حيث أن هناك الكثير من القضايا التي يمكن أن تسبب الأرق؛ إذ قد تكون متحمسًا لأن تصبح أبًا أو تتلقى عرضًا، أو تكون قلقًا بشأن فقدان وظيفتك، أو مواجهة المشاكل المتعلقة بالعلاقة العاطفية.

وأوضحت أنه سواء كانت أفكارك سلبية أو إيجابية، لا تتجاهلها؛ علمًا بأن الأفكار التي يمر بها عقلك من عواطف أحاسيس قد تشعر بها وتكون مسيطرة على ذهنك؛ لافتةً إلى أن الخطوة الثانية هي قبول الأفكار والعواطف: ” اسمح لهذه الأفكار أن تستمر، هذا الأمر قد يكون صعبًا؛ لكن حاول أن تفعل ذلك على أي حال. ”

وأضافت: ” فقد يكون هدفك هو إلهاء نفسك أو التساؤل عما إذا كانت أفكارك صالحة أو ذات صلة؛ مما قد يشعرك بالإحباط لأنك تريد أن تنام ولا تفكر في اليوم التالي ” ، متابعةً: ” دع تلك الإحباطات تذهب. هي مجرد إلهاءات ووسيلة لتجنب الاعتراف بالأفكار الصعبة. “