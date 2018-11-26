أعراض الإصابة بـ ” تقرح القولون ” لدى النساء وطرق العلاج

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعتبر تقرح القولون من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، وتتعرض له النساء بشكل أكبر، دون سبب معروف، وغالبا ما يرتبط بالحالة النفسية للشخص.

ويشير الدكتور سامح السماحي أخصائي التغذية العلاجية، إلى أنه يمكن اكتشاف الإصابة بمرض ” تقرح القولون ” ، من خلال بعض الأعراض، والتي تتمثل في الآتي:

– ارتفاع درجة الحرارة.

– ظهور دم بالبراز.

– الإسهال.

– الأنيميا.

– سوء التغذية.

– إلى جانب إصابة المريض بالعصبىة وفقدان الشهية، والشعور بألم مستمر.

ويستعرض دكتور سامح ، طرق مواجهة مرض تقرح القولون.

– التقليل من الألياف مع التعزيز ببعض المكملات.

– التركيز على البروتين فيما لا يقل عن 125-150 جراما يوميا.

– تناول المزيد من الفيتامينات والأملاح المعدنية خاصة فيتامين (ج، ك) ومجموعة فيتامينات ب المركبة.

– يجب التقليل من تناول الدهون، ومنتجات الألبان لتفادى حدوث (عدم تحمل اللاكتوز)، ويمكن استخدم المنتجات الخالية من اللاكتوز.

– وعند الإصابة بالإسهال تستخدم السوائل؛ عن طريق الوريد لمعادلة نقص السوائل والأملاح المعدنية المفقودة نتيجة هذا الإسهال، لعدم الإصابة بالجفاف نتيجة فقدان الجسم للسوائل.