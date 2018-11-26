النفط يقفز فوق 60 دولارا بعد خسائر يوم الجمعة

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين متعافية من خسائر بلغت ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة ليقفز برنت فوق 60 دولارا للبرميل لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية.

وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 بالمئة بما يوازي 2.2 بالمئة إلى 60.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 51.08 دولار للبرميل.

وعوضت المكاسب جزءا من خسائر الجمعة التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم “الجمعة السوداء”.

يأتي الانخفاض مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذي من المتوقع ان يقود إلى فائض معروض في العام المقبل.

وتأثرت أسواق النفط أيضا بالتراجع في أسواق المال عموما.

وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأمريكي الذي صعد أمام معظم العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة التي أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى.