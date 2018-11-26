طريقة اكتشاف إصابة حديثي الولادة بالإحليل السفلي

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قال الدكتور وائل غنيم أستاذ جراحة التجميل والعيوب الخلقية عند الأطفال ، أن العددي من الامهات تجهلن مشكلة إصابة أطفالهن خصوصا حديثي الولادة بما يُسمى الإحليل السفلى عند الأطفال، الأمر الذي قد يتسبب في مُشكلات لا تنتهى.

وتابع دكتور وائل ، إن مسار اتجاه البول عند الطفل له دور كبير في اكتشاف حالة الإحليل السفلي عند الطفل .

مؤكدا أنه إذا كان مُصابا به فمسار التبول يكون في غير اتجاهه الصحيح، مٌشيراً إلى أن درجة التشوه لها دور في تحديد مسار البول فمن الممكن خروجه جهة اليسار أو اليمين، لأسفل أو لأعلى حسب حالة الطفل نفسه.