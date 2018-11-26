بسبب ديون مستحقة.. الحجز على ممتلكات ” رونالدينيو “

ماجد محمد(صدى):

قامت السلطات البرازيلية بالحجز على بعض ممتلكات أسطورة كرة القدم ” رونالدينيو ” ؛ بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة 2 مليون دولار، وذلك في وقت عثرت في حسابه على 7 دولارات فقط.

حيث تم الحجز على سيارتين من طراز ” بي أم دبليو ” و ” مرسيدس ” من منزل عائلة رونالدينيو؛ وذلك وسط مزاعم بتعرضه هو وشقيقه أسيس موريرا للملاحقة؛ وذلك بسبب الغرامات المفروضة على جمعيته الخيرية،.

كما أصدر المدعي العام البرازيلي للعدل والدفاع أمرًا بحجز لوحة فنية لأندريه بيراردو يملكها رونالدينيو.

يُذكر أن القاضي كان قد أمر في وقت سابق بحجز جواز سفر ” رونالدينيو ” ؛ وذلك بعد أن جرى تغريمه وشقيقه بتهمة البناء غير القانوني في منطقة محمية، لكن رهن ممتلكاتهم لم يكن كافيًا لسداد الدين المتراكم على مدى أربع سنوات من النزاع القضائي.