بالصور.. إلغاء 1240 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية بأمريكا

واشنطن(صدى):

أكد بوب أورافيك، أحد خبراء الطقس في هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء حوالي 1240 رحلة جوية، بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت الغرب الأوسط؛ حيث تم إصدار تحذيرات بهبوب عاصفة ثلجية في المناطق من شمال شرقي كنساس إلى شيكاغو.

وأشار ” أورافيك ” إلى أن الكثير من المسافرين عالقين بالمطارات بعد إلغاء الرحلات بسبب العاصفة الثلجية؛ فيما كانت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة تتراوح ما بين 48 إلى 56 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى ما بين 15 إلى 30 سنتيمترًا في هذه المناطق.