5 ميزات مهمة بتطبيق ” أبل نوتس ” تسهل ترتيب مهامك اليومية

واشنطن(صدى):

تعتبر تطبيقات تدوين الملاحظات من أهم التطبيقات التي تحرص جميع الشركات المصنعة للهواتف والأجهزة الإلكترونية على تطويرها في السنوات الأخيرة، ومن أشهر تلك التطبيقات يأتي تطبيق أبل نوتس 5 Apple Notes .

وعملت شركة أبل خلال الفترة الأخيرة على إضافة الكثير من الميزات التي تساعدنا في تسهيل أعمالنا ومهامنا اليومية، وإليكم مجموعة من المميزات الخفية في هذا التطبيق.

1-أضف ملاحظاتك عن طريق المساعد الصوتي سيري

هذه الميزة تسهل كثيرا من أمر تدوين الملاحظات فيمكن استخدام المساعد الصوتي سيري لكتابة كل ما تريده دون استخدام لوحة المفاتيح بالطريقة التقليدية، وكل ما عليك فقط هو أن تنبه المساعد الصوتي بالقول ” هاي سيري دون ملاحظة – hey siri take a note ” ، ثم قل كل الملاحظات ومهامك اليومية التي تريد تسجيلها، وسيعمل التطبيق على حفظ كل ما ذكرته تلقائيا.

2-إضافة اختصار للتطبيق بمركز التحكم في هاتفك أو جهازك اللوحي

– يمكن ذلك من خلال الذهاب للإعدادات settings، ثم اضغط على مركز التحكم control center.-ثم اختر customize controls لتخصيص عناصر التحكم، ثم مرر للأسفل واختر more controls section واختر من هذا التبويب خيار Notes ثم اضغط على علامة + الموجودة بجواره في دائرة خضراء اللون.

-بهذه الطريقة يمكنك الوصول لتطبيق الملاحظات في أسرع وقت وتدوين كل ما تريده.

3-تأمين ملاحظاتك ومهامك

بعد تدوين ما تريد من ملاحظات وترتيب مهامك اليومية عبر التطبيق يمكنك حمايتها عبر رمز دخول أو يمكنك استخدام مستشعر البصمة touch id أو خاصية التعرف على الوجة face id ولعمل ذلك قم بالآتي:

افتح الملاحظة التي تريد حمايتها، ثم على زر share، وحدد خيار قفل الملاحظة lock a note، ثم أدخل كلمة المرور التي تريدها واحرص على أن تكون سهلة لتتذكرها سريعا، أو قم بتفعيل خاصية البصمة أو التعرف على الوجه لفتحها لاحقا.

4-مشاركة الملاحظات مع الأصدقاء

يسهل عمل ذلك من خلال تطبيق الملاحظات apple notes وذلك من خلال الآتي:

من شريط الادوات اضغط على زر مشاركة share واختر الأصدقاء الذين تريد مشاركة الملاحظة معهم من خلال التطبيقات المتاحة أمامك مثل واتساب أو فيسبوك أو غيرها، علما بأنه لا يمكن مشاركة الملاحظات المحمية بكلمة مرور، وفي حال أردت مشاركة إحدى هذه الملاحظات المحمية يجب عليك فك حمايتها أولا ثم مشاركتها.

5-تنظيم الملاحظات في مجلدات

لتفعيل هذه الميزة قم بالآتي:

افتح تطبيق الملاحظات.

اضغط على زر back في عرض الملاحظات حتى يظهر لك خيار عرض المجلدات Folders View.

اختر إنشاء مجلد جديد New Folder في أسفل الشاشة ثم اكتب عنوانا مميزا له.

اضغط حفظ Save لإتمام الخطوة، وبعدها سيظهر المجلد في قوائم المجلدات على جهازك