فلاتر ” سناب ” تغير واقع الفتيات وتضع الشباب في مواقف محرجة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يلجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمو تطبيق ” سناب شات ” إلى استخدام بعض ” الفلاتر ” التي تعدل الصور وقد تغير من ملامحهم تمامًا؛ الأمر الذي يرضي الفتيات خاصةً ويزعج الشباب ويثير تخوفهم في حال إعجابهم بإحداهن عبر هذا التطبيق من أن يكون الواقع غير ما يظهر بالصور.

وذكر أحد الشباب الإماراتيين قصته، بأنه أعجب بفتاة ذات مرة عبر ” سناب شات ” وتوجه لخطبتها فيما بعد، ولكنه فوجئ بوجود خطوط وتشوهات في وجهها لم تظهرها صورتها، مرجحًا أن تكون الصورة التي عرضتها عليه قديمة، أو أن تكون لجأت إلى الفلتر لتصفية وجهها.

وفي السياق نفسه، قالت إحدى الفتيات أن ” الفلاتر ” تجعل الفتاة أجمل مما هي في الواقع، لكن إذا دخلت المسألة في أمور الزواج فستكون خداعًا، لأن بعض العائلات تعتمد على الصور عند اختيار الفتاة المناسبة لابنها، ووجود هيئة في الواقع مختلفة عما ظهر في الصورة يعرّض الفتاة وأسرة الشاب لإحراج شديد؛ فيما أضافت أخرى: ” الفتاة أصبحت مضطرة لاستخدام الفلاتر، لأن وجود أنف ضخم في وجهها لا يقلل فرص زواجها فقط، بل يقف حائلًا دون حصولها على عمل أيضًا. ”

ومن جانبه، أوضح قانوني أن استخدام الفلاتر في تصفية الوجه من الآثار وتعديل الملامح، مثل توحيد اللون وتكبير الأعين وتصغير حجم الأنف، هو سلوك شخصي، يعود للشخص نفسه، سواء كان الغرض منه البحث عن شريك للزواج أو غيره، وتاليًا لا يمكن محاسبته عليه، لكن تغيير ملامح الصور يصبح سلوكًا خطيرًا، وقد يعرض صاحبه للمساءلة في حال كان الهدف من الصورة إثبات أمر معين، إذ ينطوي ذلك على خداع.