عروس تطلب الخلع من زوجها بعد 3 أيام من الزفاف لسبب صادم

القاهرة(صدى):

طلبت زوجة مصرية الخلع من زوجها بعد 3 أيام من زفافهما بسبب بخله الشديد الذى كان ظاهرا عليه منذ أيام الخطوبة، قائلة:” قرفت منه بعد ما قصر عمرى وتأكدت أنه مش هيتغير أصل ” الطبع غلاب “.

وتعود الواقعة عندما أجبرها أهلها على الزواج منه، فلاحظت علامات البخل بعد رفضه شراء الهدايا لها، مما دفعها لفسخ الخطوبة أكثر من مرة إلا أنا كل المحاولات باءت بالفشل.

وقالت إنه كان يبحث عن راتبى ويبتزنى ويهددنى ليأخذه غصبًا ويعتدى على بالضرب وإحداث بى عدة إصابات، ما جعلنى أذهب إلى منزل والدى بعد نزوله من البيت هربًا من الحياة برفقته.

وأشارت:” بالرغم من هجوم الجميع على بسبب استمرارى 3 أيام فقط إلا أننى لم يهمنى أن يلوثوا سمعتى، بعد أن أدركت أننى إذا أكملت معه سوف يكون أمامى خياران قتله أو الانتحار”.