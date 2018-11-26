عروس تطلب الخلع من زوجها بعد 3 أيام من الزفاف لسبب صادم
طلبت زوجة مصرية الخلع من زوجها بعد 3 أيام من زفافهما بسبب بخله الشديد الذى كان ظاهرا عليه منذ أيام الخطوبة، قائلة:” قرفت منه بعد ما قصر عمرى وتأكدت أنه مش هيتغير أصل ” الطبع غلاب “.
وتعود الواقعة عندما أجبرها أهلها على الزواج منه، فلاحظت علامات البخل بعد رفضه شراء الهدايا لها، مما دفعها لفسخ الخطوبة أكثر من مرة إلا أنا كل المحاولات باءت بالفشل.
وقالت إنه كان يبحث عن راتبى ويبتزنى ويهددنى ليأخذه غصبًا ويعتدى على بالضرب وإحداث بى عدة إصابات، ما جعلنى أذهب إلى منزل والدى بعد نزوله من البيت هربًا من الحياة برفقته.
وأشارت:” بالرغم من هجوم الجميع على بسبب استمرارى 3 أيام فقط إلا أننى لم يهمنى أن يلوثوا سمعتى، بعد أن أدركت أننى إذا أكملت معه سوف يكون أمامى خياران قتله أو الانتحار”.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5884 ] نشر منذ 2 ساعتين
اختصرت الطريق من اوله-البخيل مكروه من الله ومن ثم من خلقه-
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2687 ] نشر منذ 47 دقيقة
!! حكم عن البخل والبخلاء..!!
البخيل على استعداد دائم حتى لبيع حصته من الشمس.
البخيل شحاد خالد.
حسنة البخيل بعد موته.
البخيل يسرق نفسه،
البخيل شحاذ دائم.
بعدما تشيخ الرذائل يبقى البخل شاباً.
سقام الحرص ليس له شفاء.. وداء البخل ليس له طبيب.
البخل جامع المساوئ والعيوب، وقاطع المودات من القلوب.
البخلاء جمال عطشانة، والمياه محملة على ظهورها.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2687 ] نشر منذ 45 دقيقة
!! حكم عن البخل والبخلاء..!!
البخيل على استعداد دائم حتى لبيع حصته من الشمس.
البخيل شحاد خالد.
حسنة البخيل بعد موته.
البخيل يسرق نفسه،
البخيل شحاذ دائم.
بعدما تشيخ الرذائل يبقى البخل شاباً.
سقام الحرص ليس له شفاء.. وداء البخل ليس له طبيب.
البخل جامع المساوئ والعيوب، وقاطع المودات من القلوب.
البخلاء جمال عطشانة، والمياه محملة على ظهورها.
كان زمان[ عدد التعليقات: 3287 ] نشر منذ 38 دقيقة
المرأه تتحمل أي شيء … إلا :
1- البخيل
2- الشكاك ……. الحياة معاهم مستحيلة ..