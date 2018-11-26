إنهاء مشروع تطوير الرقابة على مستودعات الأدوية إلكترونيا

عادل الحربي(صدى):

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بإنهاء مشروعًا لتطوير الرقابة على مستودعات الأدوية والمنتجات الطبية والأغذية ووسائل نقلها.

حيث يهدف المشروع لربط قارئات درجة حرارة ورطوبة الإلكترونية بمستودعات الأدوية والمنتجات الطبية، والأغذية بنظام مراقبة إلكتروني في الهيئة.

وعن فكرة هذا المشروع، فهي تشتمل على جزئيتين أولهما تطوير الرقابة على درجات الحرارة والرطوبة في المستودعات ووسائل النقل؛ وذلك من خلال قارئات درجة حرارة ورطوبة إلكترونية مرتبطة بنظام إلكتروني في الهيئة.

أما فيما يتعلق بالجزئية الثانية، فهي تشتمل إدراج وسائل نقل الأدوية والمنتجات الطبية والغذائية في قاعدة بيانات لدى الهيئة، حيث تعطى كل وسيلة نقل ترميزا ” باركود ” خاصا بها.

حيث يوضع في مكان واضح على وسيلة النقل، ويكتب بجانبه ” هذه السيارة ملتزمة باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء لنقل الأدوية والأغذية والمنتجات الطبية ” ، ويمكن للمستهلك الإبلاغ عن وسيلة نقل غير ملتزمة.