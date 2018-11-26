التدريب التقني: أكثر من 33 ألف متقدم ومتقدمة لبرنامج ” أُتقن ” في أسبوعه الثالث

الرياض(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعداد المتقدمين والمتقدمات للدورات التدريبية التي يقدمها برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في أسبوعه الثالث إذ وصلت لـ 33370 متقدما ومتقدمة، بما نسبته 73% للرجال و 27% للنساء.

وحققت منطقة مكة المكرمة العدد الأكثر إقبالاً من المتقدمين بنسبة 25% تلتها منطقة الرياض بنسبة 20% من إجمالي أعداد المتقدمين والمتقدمات، وتصدرت دورات صيانة الجوال على المرتبة الأولى من حيث أعداد المتقدمين تلتها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.

وتشتمل الدورات في المرحلة الرابعة من البرنامج على 21 دورة، منها 9 دورات للبنين أبرزها الكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، بالإضافة إلى 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين، أبرزها شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.

وأضيف في هذه المرحلة 8 دورات جديدة هي مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

ويستمر البرنامج في مرحلته الرابعة لمدة خمسة أسابيع بعد أن وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بتمديد أسبوع إضافي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين وإتاحة الفرصة للراغبين بالحصول على الدورات المقدمة في مناطق المملكة وبشهادات معتمدة، وخصصت المؤسسة رابط للتسجيل والتقديم على هذه الدورات هنا

وتأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث ستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربين بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.