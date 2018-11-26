” الصحة ” تدرس إغلاق المقر المؤقت لمستشفى القنفذة

نايف السالم(صدى):

كشف مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة الدكتور عبدالله الغروي، اليوم الاثنين، أن قرار إغلاق المقر المؤقت لمستشفى القنفذة العام لا يزال قيد الدراسة بسبب وجود ملاحظات فنية على المبنى، من الجوانب الطبية والأمن والسلامة، وحرصه على سلامة المرضى.

وأوضح ” الغروي ” أن مشروع إغلاق المستشفى البديل المؤقت لمستشفى القنفذة ما زال تحت الدراسة، بسبب وضع المقر وافتقاده إجراءات السلامة، وأن الصحة ستعمل على وضع بدائل لذلك إذا اتُّخذ مثل هذا الإجراء، لافتًا إلى أن مشروع إحلال مستشفى القنفذة العام بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 90%.

وأشار إلى أنه سيستلم خلال 6 أشهر وهي المدة الأخيرة الممنوحة للمقاول، ولم يتبق سوى مرحلة التجهيز وتركيب أجهزة الأمن والسلامة، خلال أسبوعين تقريبًا، مؤكدًا أن صحة القنفذة ستراعي مطالب الأهالي بإبقاء المقر البديل ومنحه دراسة مستفيضة تراعي مصالحهم.