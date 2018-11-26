المسند: حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء على هذه المناطق

علي القحطاني(صدى):

تستعد المملكة لحالة مطرية جديدة بداية من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد انتهاء الحالة المطرية الأخيرة التي عرفت باسم رغد، وذلك وفقا لتصريحات أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند.

وقال المسند الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين، إن الحالة المطرية الجديدة ستتواصل لبضعة أيام أيضا كسابقتها.

وتابع: “حالة رغد المطرية انتهت، والاستقرار الجوي يخيم على أجواء السعودية ليومين، ومن المتوقع أن تبدأ حالة مطرية جديدة الأربعاء وتستمر لبضعة أيام، وذروتها الجمعة، وقد تؤثر في مناطق: المدينةالمنوّرة وتبوك والجوف وحائل والحدود_الشمالية، وربما مكة المكرّمة والقصيم، والتغيرات واردة، والله أعلم”.