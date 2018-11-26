​معايير السيارات الأوروبية الجديدة كارثية على مبيعات بنتلي

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تسبب اعتماد المعايير الأوروبية الجديدة ELTP في بعض المشكلات لغالبية مصنعي السيارات الذين يبيعون سياراتهم في أوروبا ، ولكن كان الأمر أسوأ على بعض مصنعي السيارات مثل بنتلي التي تحولت فيها المشكلات لنتائج كارثية حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لبنتلي أدريان هول مارك حيث تسبب تلك المعايير في تأخير مبيعات ما بين 300 الي 400 سيارة بنتايجا.

وكانت بنتلي من بين أبطأ الشركات التي قامت بتجهيز سياراتها للتوافق مع المعايير الأوروبية الجديدة وبالتالي بات من الصعوبة مرورها من تلك الاختبارات . وبالتالي أجبرت بنتلي على تأجيل تقديم بنتايجا الهايبرد بلوج ان لمارس 2019 من أجل أن تختبر سياراتها بنتايجا التقليدية البنزين بصورة أفضل تتوافق مع المعايير الجديدة كما تسببت المعايير في تأخير اطلاق موديل كونتيننتال GT والتي تعتبر ثاني أفضل سيارات الشركة مبيعاً بعد بنتايجا.

وقال هول مارك أنهم باتوا مجبرين على وضع أولويات للموديلات التي سيتم اختبارها أولاً في ظل المعايير الجديدة والتركيز على تطويرها وترك باقي الموديلات ، وتراجعت مبيعات بنتلي السنوية العالمية بواقع 11% لتصل الي 6643 سيارة في أول تسع شهور من العام الجاري مقارنة بمبيعات عام 2017 وخسرت الشركة بذلك قرابة 156 مليون دولار في أول 3 شهور من عام 2018.