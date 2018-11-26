مكسيم خليل يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عقوقه لوالدته

دمشق(صدى):

كشف الفنان السوري مكسيم خليل عن حقيقة عقوقه لوالدته، بنشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الخاص في ” إنستجرام ” ، معلقا: ” ما تم تداوله عن عقوقي لوالدتي غير صحيح ومجرد شائعات مغرضة ” .

وانتشرت مؤخرا أخبار عن إيداع خليل لوالدته في دار المسنين بسوريا وتخليه عن والدته وتركها وهاجر إلى فرنسا، مما عرضه لهجوم حاد وانتقادات كبيرة.

وكانت والدة خليل روسية تدرس المكياج وتصميم الأزياء المسرحي، وعملت فترة طويلة في سوريا، تُعاني بسبب عقوق أبنائها وخصوصًا ابنها الفنان مكسيم خليل.