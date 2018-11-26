إغلاق 63 موقعا وضبط 81 منشأة مخالفة لاشتراطات التشغيل في الرياض

الرياض(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية شمال الرياض حملة مفاجئة على عدد من المنشآت والمحلات التجارية، وتمكنت من كشف عشرات المخالفات النظامية للوائح والاشتراطات البلدية والعمل.

وأغلقت البلدية التابعة لأمانة منطقة الرياض 63 موقعا بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة العمل، كما أشعرت البلدية 71 موقعا آخرا لعدم تجديد الرخص المهنية. وضمن الحملة الرقابية نفسها ضبطت بلدية شمال الرياض 81 منشأة مخالفة للاشتراطات التشغيلية، قبل أن تطبق اللوائح والأنظمة بحق جميع المخالفين.