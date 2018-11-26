عالجي فتور علاقتك بزوجك وأبنائك بهذه الطرق البسيطة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في العلاقات الزوجية ، أنه تعاني الأم من عدة مشكلات في حياتها اليومية، تحرمها من الاستمتاع بعلاقاتها مع زوجها وأولادها وأصدقائها .

وكشف الخبراء عن مجموعة من النصائح لكي تحيط نفسها بما تحب وتسترجع حياتها مرة أخرى .

ومن هذه النصائح :

– اعدي لحياتك وابذلي القليل من الجهد لرفع عينيك من حياة الواقع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحياة الحقيقية، فالحياة وقعها سريع، ومتطلباتها أكثر فلا تهدري وقتك بما لا قيمة له.

– انجزي مهامك وحددي وقتا محددا لها، قبل سنوات طويلة أيام أجدادنا وجداتنا، قبل الغزو الإلكتروني للحياة العملية للإنسان، كانت الحياة لها مذاقها الخاص وبركتها ومشاركتها بحلوها ومرها، ذكريات وهوايات وطعام مطهي في المنزل، بيت نظيف ودافئ وحديث متبادل واحترام وتقدير وتربية وقيم، كان هناك وقت لكل شيء.

– جربي والتجربة خير برهان أن تجعلي الأولوية لحياتك الحقيقية لا لحياة مزيفة أو ألعاب تافهة، صدقينى لن تتذكري الوقت الذي امضيتيه فيها لأنه كله متشابه.. هي ملهيات عن حياتك الحقيقية.

– جربي أن تجلسي مع زوجك وأبنائك، وذلك ما سوف يجعلك سعيدة حقا.

– جربي أن تمسكي كتابا وتقرئينه.

– قابلي صديقاتك وزورى أقاربك

– عليك أن تضحكين وتتكلمين بصوت وانفعالات حقيقية، لا بكتابة على أزرة إلكترونية بأصبعك.

– جالسي جميل الروح عسى أن تصبك عدوى جماله.