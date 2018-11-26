ولي أمر الطالب المعتدى عليه بسلك يعفو عن المعلم ويتهم الإدارة بالتجاهل

تركي السالم(صدى):

أعلن ولي أمر الطالب المعتدى عليه بالضرب من قبل معلمه بسلك كهربائي على وجهه، عن عفوه عن المعلم، متهمًا إدارة تعليم صامطة بتجاهل شكاوى أولياء الأمور.

وأوضح المواطن أنه تنازل عن حق ابنه الخاص في الواقعة، وأن ما يشغله هو مسألة التعامل مع أولياء أمور الطلاب من قبل الإدارات.

وأشار إلى أنه تقدم العام الماضي بشكوى ضد المدرسة ، بسبب سقوط ابنه أثناء لعب الكرة وكسرت يداه، ولم يسمح له المدير حينها بأخذ ابنه للمستشفى، لافتا إلى أنه لم يتم البت في شكواه وحفظت في ” الدرج ” .

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