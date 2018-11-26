ولي أمر الطالب المعتدى عليه بسلك يعفو عن المعلم ويتهم الإدارة بالتجاهل
أعلن ولي أمر الطالب المعتدى عليه بالضرب من قبل معلمه بسلك كهربائي على وجهه، عن عفوه عن المعلم، متهمًا إدارة تعليم صامطة بتجاهل شكاوى أولياء الأمور.
وأوضح المواطن أنه تنازل عن حق ابنه الخاص في الواقعة، وأن ما يشغله هو مسألة التعامل مع أولياء أمور الطلاب من قبل الإدارات.
وأشار إلى أنه تقدم العام الماضي بشكوى ضد المدرسة ، بسبب سقوط ابنه أثناء لعب الكرة وكسرت يداه، ولم يسمح له المدير حينها بأخذ ابنه للمستشفى، لافتا إلى أنه لم يتم البت في شكواه وحفظت في ” الدرج ” .
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,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5861 ] نشر منذ 1 ساعة
العفو من شيم الكرام-لكن يكون في بعض المواقف غير مقدر خاصه اذا كان لها سابقه وتم حفظها في الدرج كما ذكرت-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59031 ] نشر منذ 59 دقيقة
جزاه الله خير ,,
جراح[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 54 دقيقة
سود الله وجهك
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21467 ] نشر منذ 8 دقائق
هذا جبان وحقير ولا يستحق لقب الابوه
اول كسر يد ابنه ويمنعه المدير من اخذ ابنه لان المدير يعرف انه دجاجه بل الدجاجه افضل منه
ثاني يضرب ابنه على وجهه و يعفو عن المعلم الحقير ويحمل الاداره المسؤليه
يا جبان ابنتك مضروب خارج المدرسه حسب تصريحات ممثل ادارة التعليم يعني الحادثه خارج المدرسه والمفروض انك تأخذ حق الابن بيدك لو كنت رجل بمعنى الكلمه لكن المعلم يعرفك مسبقا انك رخمه
يمين بالله لو ان المدير يعرف انك رجل صاحب مسؤليه لما تجراء على منعك من اخذ ابنك المصاب بالكسر ولما تجراء المعلم ان يضرب ابنك بالسلك
لكن الشرهه على اللي جوزك بنته لتنجب لك الابناء الذين يستحقون الوقوف معهم ضد من يعتدي عليهم
في المدرسه او خارجها