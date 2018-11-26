السجن 13 عاما و1200 جلدة للخمسيني الذي اغتصب فتاتين بجدة
قررت المحكمة الجزائية بجدة ،أمس الأحد ، إصدار حكمًا ابتدائيًا على المواطن الخمسيني المتهم بانتحال صفة رجل أمن واغتصاب فتاتين جامعيتين بجدة، يقضي بسجنه 13 عامًا وجلده 1200 جلدة على 24 دفعة.
وأصدرت المحكمة حكمًا بسجن المتهم الثاني ” الشاب غير المحصن ” 8 أشهر و80 جلدة، وسجن المتهم الثالث 4 أشهر و60 جلدة، لتورطه في خلوة بفتاة من غير المحارم.
كما قررت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم الأول، حيث اعتبرت أن الأدلة المقدمة لم تثبت بها إدانته بخطف الفتاتين أو قيامه بفعل الاغتصاب أو الفاحشة أوفض بكارتهن.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5861 ] نشر منذ 2 ساعتين
ورد في خبر اخر ان تم خطف الفتاتين واغتصابهن من قبل المذكور-وبعد التحقيق وفي منطوق الحكم لم تثبت ادانته بالخطف او الاغتصاب او الفاحشه او فض البكاره كما في اخر الخبر اعلاه !!!!! 13 سنه هل هيا لانتحاله صفة رجل امن ام كما ورد في او ل الخبر ونفيه في اخر الخبر؟
وايل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
قليل بحقة المفروض ٢٠سنة
ابو رهف[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا اله الا الله… ١٣ عام … وخمسيني يعني ٦٣
طيب ليش ..كم بتعيش..ابليس ورطك …
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1840 ] نشر منذ 1 ساعة
ما. قلت لكم. قضاة ابو قرشين. وأبو شنطه. ينتحل صفة رجال الأمن ويغتصب فتاتين. ولم يفض البكارة. يا بعيد يكفي خطف واغتصاب. وتعدي على محارم الله. لم يثبت وش يدريك. لازم تشوف هذه الأحكام. من ابو شنطه. هي التي تشجع ضعاف النفوس والبلداء. والكلاب على. التعدي على المحارم والتهور. والسرقات والخطف. وأعراب الناس. ما أقول الا هزلت. على اي أساس حكمت عبيه ب ١٣سنه. البلد ملعوب فيها. والله لو حكم عليه وغيره وأبدوا لتنظف البلد لكن. ابو قرشين
سليطين[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 1 ساعة
الفتاتين والشابين في السليم والشايب هو الي راح بخرايطها
حسن[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 50 دقيقة
بيض الله وجه هالشيخ الله يكتب أجره فكه من حد الحرابه