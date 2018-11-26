السجن 13 عاما و1200 جلدة للخمسيني الذي اغتصب فتاتين بجدة

نايف السالم(صدى):

قررت المحكمة الجزائية بجدة ،أمس الأحد ، إصدار حكمًا ابتدائيًا على المواطن الخمسيني المتهم بانتحال صفة رجل أمن واغتصاب فتاتين جامعيتين بجدة، يقضي بسجنه 13 عامًا وجلده 1200 جلدة على 24 دفعة.

وأصدرت المحكمة حكمًا بسجن المتهم الثاني ” الشاب غير المحصن ” 8 أشهر و80 جلدة، وسجن المتهم الثالث 4 أشهر و60 جلدة، لتورطه في خلوة بفتاة من غير المحارم.

كما قررت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم الأول، حيث اعتبرت أن الأدلة المقدمة لم تثبت بها إدانته بخطف الفتاتين أو قيامه بفعل الاغتصاب أو الفاحشة أوفض بكارتهن.