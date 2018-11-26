بالفيديو.. فتاة تشكو تنمُر معلمها بسبب لون بشرتها.. والأخير يرد

القاهرة(صدى):

روت طالبة مصرية تدعى ” بسملة ” تفاصيل تعرضها للتنمر والإساءة من قبل مدرس اللغة العربية الذي يدرس لها بالمدرسة.

وقالت الطالبة إن المدرس طلب منها أن تعرب جملة : ” بسملة طالبة سمراء ” ، معلقة: ” صعبت عليا نفسي، وبكيت ” .

وأوضحت أنها دخلت في نوبة بكاء، وطلب منها المدرس أن تتوقف وقال لي لو ما سكتيش هذنبك على السبورة.

ومن جانبه اعتذر المعلم سامي دياب، للطالبة بسملة، على الهواء وذلك بعد إساءته لها وممارسة التنمر ضدها في الفصل بين زملائها.

وأوضح المعلم أنه كان يشرح درس ” النعت ” وأنه بعد الانتهاء من الشرح أردا التأكد من استيعاب الطالبات للدرس فضرب أمثلة على الطالبات في الفصل، وطلب إعرابها.