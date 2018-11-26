أنجبته من علاقة غير شرعية.. أم تضع رضيعها في برميل مياه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة

القاهرة(صدى):

في جريمة مروعة، تجردت أم مصرية من انسانيتها، إذ أقدمت على قتل طفلها ذو الـ 4 أشهر، بوضعه في برميل مياه لمدة نصف ساعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتفصيلا، كانت الأم القاتلة قد حملت بابنها سفاحًا قبل زواجها من موظف بشهر واحد، وكان قد قرر الموافقة على الزواج منها وتسجيل الطفل باسمه.

وبعد فترة وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وبدأ الزوج في معايرتها بطفلها وأخبرها بأنه سوف ينفصل عنها ويتزوج من فتاة أخرى، ما جعلها تقدم على قتل ابنها خوفًا عليه من ” المعايرة ” على حد قولها.

وكان والد زوج الجانية، قد شاهدها لحظة تنفيذ جريمتها، فأبلغ الشرطة على الفور، وبمواجهة المتهمة اعترفت بتفاصيل جريمتها.