بتال القوس: كرة القدم السعودية تتألم كلما تألم الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

أكد الكاتب الرياضي بتال القوس، أمس الأحد، أن اللاعبين الأجانب بنادي الاتحاد ليسوا أسوأ من أجانب الكثير من الأندية الأخرى.

وقال بتال القوس في تغريدة له عقب مباراة الاتحاد والأهلي: ” بشتى المقاييس أجانب الاتحاد ليسوا أسوأ من اجانب الكثير من الاندية باستثناء الهلال والنصر والاهلي والوحدة.. إلقاء اللوم على الاجانب وحدهم لا يعبر عن الحقيقة.. شيء غريب يحدث ” .

وأضاف تعليقًا على هزيمة الاتحاد : ” كرة القدم السعودية تتألم كلما تألم الاتحاد ” .

وبفوز الأهلي في مباراة أمس بثلاثية مقابل هدف واحد من الاتحاد ،ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يملك الاتحاد نقطتين فقط من أصل ٣٠ نقطة ،وبذلك يقبع في المركز الأخير، بينما يملك الأهلي في رصيده ٢٢ نقطة في المركز الثالث.

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