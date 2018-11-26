بالفيديو.. بن جخير يستعرض بعد نظر ولي العهد ونصرته للمظلوم في قصيدة

المنامة(صدى):

نالت قصيدة الشاعر المعروف سالم بن جخير، التي ألقاها أمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وملك البحرين حمد بن عيسى، استحسان الحضور ، خلال مراسم استقبال ولي العهد في المنامة في إطار جولته العربية.

واستعرض بن جخير في القصيدة صفات ولي العهد، في بعد النظر وتصرته للمظلوم، مثنيًا على رؤيته السياسية والتنموية والإدارية.

ولاقت القصيدة تداولا واسعًا بمواقع التواصل ،حيث شارك المغردون مقطع الفيديو للقصيدة، وأثنوا على جزالة الشاعر وصدق معانيه.