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أول تعليق للؤي ناظر بعد تعيينه رئيسًا للاتحاد خلفًا للمقيرن

أول تعليق للؤي ناظر بعد تعيينه رئيسًا للاتحاد خلفًا للمقيرن
ماجد محمد(صدى):

أعرب لؤي هشام ناظر بعد تعيينه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد ، اليوم الأثنين، عن قرب مكانة نواف المقيرن الرئيس السابق للنادي.

وقال ناظر في تغريدة له وجهها لنواف المقيرن: ” رجل كريم وعزيز وقريب من القلب. لك مكانة كبيرة في قلبي يا أبا ناصر وستبقى أخاً لي دائماً بإذن الله ” .

وكان المقيرن قد تقدم باستقالته عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي في مباراة أمس الأحد، وتم قبول استقالته من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

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