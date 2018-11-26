بعد الدعاوي لتقليد تونس.. تعليق مفتي مصر السابق على المساواة في الميراث

تونس(صدى):

استنكر الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، من الدعاوي التي تنادي بتطبيق مصر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مثل ما حدث في تونس.

وقال علي جمعة : ” من يدعون بالتقليد في ذلك الأمر مخطئون، أنا أقولها كلمة واحدة، بعد الشر أن تفعل مصر هذا العمل ” .

وأضاف: ” الدعاوي التي تهدف إلى تقليد تونس تكررت ودائمًا ما أرد عليها بأن مصر قائدة العالم الإسلامي، وليست كتونس، مقارنة بالمكانة والمركز والثقل وحجم الشعب ” .

وكان مجلس الوزراء في تونس، قد صدق الجمعة الماضية، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

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