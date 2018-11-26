بعد الدعاوي لتقليد تونس.. تعليق مفتي مصر السابق على المساواة في الميراث
استنكر الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، من الدعاوي التي تنادي بتطبيق مصر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مثل ما حدث في تونس.
وقال علي جمعة : ” من يدعون بالتقليد في ذلك الأمر مخطئون، أنا أقولها كلمة واحدة، بعد الشر أن تفعل مصر هذا العمل ” .
وأضاف: ” الدعاوي التي تهدف إلى تقليد تونس تكررت ودائمًا ما أرد عليها بأن مصر قائدة العالم الإسلامي، وليست كتونس، مقارنة بالمكانة والمركز والثقل وحجم الشعب ” .
وكان مجلس الوزراء في تونس، قد صدق الجمعة الماضية، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
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الشاعر[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 60 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
حال المسلمين في هذا الزمن يرث لها
هذه حدود الله الذي اوجدنا من العدم
للرجل مثل حظ الانثيين انتها ولانقاش فيه