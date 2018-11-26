مالا تعرفه عن وسام ” الشيخ عيسى آل خليفة ” الذي حصل عليه ولي العهد
منح ملك البحرين حمد بن عيسى، وسام الشيخ عيسى آل خليفة، من الدرجة الممتازة الأولى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن وسام الشيخ عيسى آل خليفة، والذي يحمل اسم أمير دولة البحرين الذي تولى الحكم في يوليو من عام 1957 وتوفي في عام 1999 :
نشأ وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وفق مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976، وأجريت تعديلات عليه في 2008 و2018.
أقره مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني وتم التصديق عليه، ويعتبر أرفع وسام بحريني.
حصل عليه خادم الحرمين الشريفين السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.
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الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الوسام الحقيقي
هو
١ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهي الطريق الذي استقامت به الدول الاسلاميه على مر العصور من بداية نشأتها تحت راية التوحيد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقتنا الحالي وايضاً الاهتمام بالحرمين فهي امانة في اعناقكم وقد اختصكم ربنا دون غيركم لتكونوا حماتها وخدامها و مجالسة العلماء والاخذ بمشورتهم فهم الذين يثبتوك على الطريق الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء
٢ الاهتمام بالضعفاء والمعوزين فهم الذين يرون فيك الأمل بعدالله سبحانه وتعالى
٣ اخذ الحكماء من كبار القوم فهم كانوا سببا لنهوض البلاد في عهد الملك فيصل رحمه الله سبحانه وتعالى الى ماصرنا عليه الان
٥ تولي القاده العسكريين المخلصين في المناصب العليا من الجيش والامن فهم من يوجهونك لحماية البلاد بعدالله سبحانه وتعالى من اخطار المتربصين ويسعون لبناء قوة من داخل البلاد وتكون الحاميه لهذه البلاد والبلدان الاسلاميه
٦ الاهتمام بالعلم والحث عليه فهو وقود هذى البلد وارث الانبياء والرسل والعلماء
٧ الاهتمام بالصناعه والزراعه فهي التي تجعل البلد غني عن ثروات غيره من البلدان ومعطاء لغيره من البلدان
٨ لاتركن الى الدنيا وزينتها
٩ كل المسلمين في البلدان المعموره امانة في عنقك فأنت املهم بعد ربنا سبحانه وتعالى فأهتم بالبلدان الاسلاميه فهم في حاجتك وسيقفون معك في حال احتجتهم واهتم ببلدانهم وعمرها
١٠ لاتغرنك مديح الغير فأهتم بما امرك الله لك فدعوة منك الله في جوف الليل يصلح الله لك العباد والارض تكفي
وكما قلت انفا كما تكونوا يول عليكم فالشعب عظيم وأنت عظيم