مالا تعرفه عن وسام ” الشيخ عيسى آل خليفة ” الذي حصل عليه ولي العهد

المنامة(صدى):

منح ملك البحرين حمد بن عيسى، وسام الشيخ عيسى آل خليفة، من الدرجة الممتازة الأولى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن وسام الشيخ عيسى آل خليفة، والذي يحمل اسم أمير دولة البحرين الذي تولى الحكم في يوليو من عام 1957 وتوفي في عام 1999 :

نشأ وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وفق مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976، وأجريت تعديلات عليه في 2008 و2018.

أقره مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني وتم التصديق عليه، ويعتبر أرفع وسام بحريني.

حصل عليه خادم الحرمين الشريفين السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

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