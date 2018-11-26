المقيرن يستقيل من إدارة الاتحاد.. وآل الشيخ يعين لؤي ناظر خلفًا له

محمد السعران(صدى):

تقدم نواف المقيرن ،اليوم الأثنين، باستقالته من منصبه كرئيس لنادي الاتحاد، متمنيًا التوفيق للعميد ولجمهوره.

وقال المقيرن في تغريدة له : ” لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبي، لظروفي الخاصة تقدمت لأخي معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة ” .

ومن جانبه رد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قائلا : ” بناء على تقديم أخي نواف المقيرن استقالته من إدارة نادي الاتحاد، فقد تم قبول استقالته مقدراً له جهوده خلال المرحلة الماضية ” .

وأضاف : ” تم تكليف المهندس لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، والأخ حمد الصنيع نائباً للرئيس ” .