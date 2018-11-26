المقيرن يستقيل من إدارة الاتحاد.. وآل الشيخ يعين لؤي ناظر خلفًا له
تقدم نواف المقيرن ،اليوم الأثنين، باستقالته من منصبه كرئيس لنادي الاتحاد، متمنيًا التوفيق للعميد ولجمهوره.
وقال المقيرن في تغريدة له : ” لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبي، لظروفي الخاصة تقدمت لأخي معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة ” .
ومن جانبه رد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قائلا : ” بناء على تقديم أخي نواف المقيرن استقالته من إدارة نادي الاتحاد، فقد تم قبول استقالته مقدراً له جهوده خلال المرحلة الماضية ” .
وأضاف : ” تم تكليف المهندس لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، والأخ حمد الصنيع نائباً للرئيس ” .
زائر[ عدد التعليقات: 2913 ] نشر منذ 3 ساعات
ال الشيخ هو السبب الرئيسي في تهدور حال الاتحاد
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين
نجح المقيرن في تنفيذ مهمته في هدم كيان الاتحاد ورحل غير مأسوف عليه كانعامه لان الاتحاد كبير وقوي وروحه عظيمه وجمهوره عظيم والمقيرن صغير وضعيف وروحه ضعيفه فقد كان السبب في هدم كيان الاتحاد لكن الاتحاد رماه على شاطيء الأموات كما رما غيره من الذين يسعون الى هدم نادي الاتحاد فلتذهب غير مأسوف عليك فالأتحاد تخلص منك وارتاح منك لأنك مهمل