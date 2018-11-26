” الانضباط والأخلاق ” توقف لاعبي الشباب والنصر

طلال الغامدي(صدى):

قررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف لاعب الشباب جمال الدين بن العمري، مباراة رسمية واحدة، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف.

ويأتي القرار على خلفية قيام العمري بحرمان فريق النصر من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف في الدقيقة 95 من المباراة ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ما أدى إلى طرده مباشرة.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب النصر بيتروس أروجو، لمباراة واحدة، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الشباب، وهو ما أدى إلى طرده من المباراة ذاتها من قبل الحكم.

كما ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي لحساب اتحاد الكرة، موضحة أن القرار قابل للاستئناف.