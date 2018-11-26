النصر يعلن إصابة نور الدين أمرابط في عضلة الحوض الأمامية

حامد العمري(صدى):

أعلن نادي النصر اليوم الأحد غياب المغربي نور الدين أمرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم مابين 10 إلى 14 يوماً إثر إصابته بتمدد في عضلة الحوض، مما يفتح الباب أمام تأويلات احتمال مشاركته أمام الهلال في الثامن من ديسمبر المقبل.

وتأكد غياب أمرابط عن مباراة فريقه المقبلة أمام مولودية الجزائري في إياب دور الـ16 من دوري كأس زايد للأندية العربية الأبطال .

وبينت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب بحسب الموقع الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تعرضه إلى تمدد في عضلة الحوض الأمامية، وسيحتاج للعلاج الطبيعي والتأهيل للمدة المذكورة.

وستستمر متابعة حالة اللاعب، وإجراء كافة الاختبارات ، للتأكد من جاهزيته قبل المشاركة في المباريات .