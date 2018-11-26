فيديو نادر لزيارة الملك عبدالعزيز والملك سعود للبحرين

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو نادر، زيارة الملك عبدالعزيز، وولي عهده آنذاك، الملك سعود-رحمهما الله-إلى البحرين؛ للإطلاع على أعمال شركة النفط، عام 1939.

ويوضح الفيديو علاقة الأخوة، والمحبة، والحترام، والتعاون بين البلدين منذ عهد المؤسس.

يأتي تداول الفيديو، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الحالية لمملكة البحرين، ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين على مر تاريخ.

ووصل سمو ولي العهد، إلى البحرين مساء الأحد قادمًا من الإمارات، كمحطة ثانية في جولة خارجية عربية.