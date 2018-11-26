4 شروط يجب توفرها لتسجيل أسماء المواليد

نايف السالم(صدى):

أعلنت ” الأحوال المدنية ” ، اليوم الأحد، عدة ضوابط يجب اتباعها لتسجيل أسماء المواليد، وذلك من خلال إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” .

وأوضحت ” الأحوال ” ، أولها أن يكون الاسم نظاميًا، ويجب أن يكون ” خاليًا من الألقاب ” التي ليست جزءًا من الاسم مثل ” الشريف والسيد ” ، ونحو ذلك.

وبيّنت ” الأحوال ” ، أنه من غير المسموح تسجيل الأسماء المركبة مثل ” قمر الزمان ” ، وكذلك تسجيل الأسماء التي تأتي بعبارات إضافية مثل ” المعروف بكذا ” .

واختتمت ” الأحوال ” ، بمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل ” عبد الرسول، أو عبد اللات ” .