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بالفيديو.. فرار رئيس نادي ” ريفر بليت ” عقب إلغاء لقاء بوكا جونيورز

بالفيديو.. فرار رئيس نادي ” ريفر بليت ” عقب إلغاء لقاء بوكا جونيورز
نواف السالم(صدى):

فرّ ” رودلفو دونوفيريو ” رئيس نادي ” ريفر بليت ” الأرجنتيني، اليوم الأحد، بعد أن سيطرت عليها حالة الخوف والرعب أثناء حواره مع قناة تلفزيونية داخل ملعب ” المونيمونتال ” ، الذي كان مقررًا أن يشهد مباراة إياب نهائي كأس ” ليبرتاروريس ” ، أمس السبت.

وشاهد ” دونوفيريو ” أثناء اجراؤه حوارًا لقناة ” فوكس سبورتس ” اندفاع الجماهير هربًا من هجوم داخل الملعب، فاضطر بدوره للهرب خوفًا من أن يصاب بمكروه، وترك المذيع.

والجدير بالذكر أن اللقاء تأجل أولا 24 ساعة ثم حدثت اعتداءات من جمهور ” ريفر بليت ” على لاعبي وجماهير بوكا جونيورز، ما أدي إلى وقوع إصابات.

وتأجل اللقاء لأجل غير مسمى على أن تجتمع إدارتا الفريقين، لبحث أسباب ما حدث بين الجماهير.


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