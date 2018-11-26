كلية ابن رشد تفتح باب القبول في كلية أبها بمنح دراسية تصل لـ 50%

علي القحطاني (صدى):

فتحت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، باب القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي المقبل 1439 / 1440 هـ، للطلاب والطالبات.

وأوضحت الكلية أن التقديم للطلاب والطالبات بمنح دراسية جزئية تصل لـ 50% لمرحلة البكالوريوس في جميع التخصصات، كما أن هناك خصومات تصل لـ 15% في برنامج الماجستير إدارة الأعمال، وفق الضوابط والأحكام عبر بوابة الكلية الإلكترونية على الرابط التالي:

هنـــا.

وأكد عميد كلية ابن رشد للعلوم الإدارية الدكتور علي مفرح سرحان، إن برامج الكلية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتتميز بجودة المناهج، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس من أجل أن يكون الخريج متميزًا في سوق العمل.

كما حرصت الكلية على فتح برامج متعددة تتوافق مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع ومواكبة رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.