بالفيديو.. ” المنيع ” يوضح حكم وقوع الطلاق

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ ” عبد الله المنيع ” عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، أن الطلاق يعني الفراق وإذا طلقة واحدة ولم يسبقها طلاق فيسمي ” طلاقًا رجعيًا ” وتعتده فيه المرأة 3 شهور، ويحل للزوج في هذه الحالة مراجعتها ما دامت في العدة.

وأضاف ” المنيع ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، قائلًا ” أما إذا قال الزوج أنتِ طالق بشكل متفرق ثلاث مرات، أو قالها صريحة أنتِ ” طالق بالثلاث ” أو طلقها وهي في فترة الحيض، أو على طهر تم الجماع فيه ” فبعض أهل العلم أجمعوا على وقوع الطلاق في هذه الحالة.