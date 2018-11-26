بالفيديو.. معلم يروي مأساته بعد بتر قدمه بسبب التهور أثناء القيادة.. ويوجه رسالة للشباب

نايف السالم(صدى):

روى معلم يدعى ” ماجد العتيبي ” مأساته بعد بتر قدمه إثر تعرضه لحادث أثناء قيادة مركبته، وتسبب الحادث في بتر قدمه .

وقال ” العتيبي ” خلال برنامج ” تم ” المذاع على قناة السعودية : ” تعرضت لحادث في ١١١١٢٠١١ ، أثناء ذهابي للمدرسة التي تبعد عن منزلي 150 كيلو، حيث كنت أعمل معلما، وكنت في ذلك الوقت متزوج منذ 5 شهور ، ويوم وقوع الحادث كنت أقود سيارتي على سرعة 108 ولذلك لثقتي في القيادة “.

وأضاف: ” عند وصولي إحدى الكباري اختل توازن السيارة وحاولت السيطرة عليها ولكني فشلت حيث انحرف مسارها ودخل سياج الكوبري في باب السيارة فكسر قدمي ودخلت في غيبوبة شهر كامل وتم تحويلي من مستشفى الدوادمي إلى الرياض ثم لمدينة الملك سعود الطبية عن طريق الأسعاف، وعندما قمت من الغيبوبة كنت أشعر أن قدمي متواجدة ، ولكن في الحقيقة هي مبتورة، وتمنيت الموت ولا أضع في هذا الموقف، فتعبت صحيا ونفسيا، ومستقبلي كان مجهول “.

واختتم لقائه برسالة قدمها للشباب حيث قال: ” سبع سنوات أعيش على أطراف صناعية تمنيت أن لا أصل لهذه المرحلة، ملايين الريالات كلها لاتساوي أي عضو من جسد الإنسان، مضيفا أن الأطراف الصناعية باهظة الثمن حيث أن قيمتها مليون ريال بدون مصاريف التأهيل و العلاج، فالأطراف مثل الجوال اشحنها مثل الجوال، انا عبرة لكم، فأطرافي كل عامين أرسلها ألمانيا لعمل صيانة ويتم إرسالها بعد شهر، كما أن سيارتي أقوم بقيادتها بجهاز يدوي، إذا تعطلت لن اقدر على إصلاحها، تمنيت أن لا أتهور حتى لا أتعرض لكل ذلك ” .